Fiat Chrysler richiama quasi 700 mila pickup RAM

Nuovo maxi richiamo per Fiat Chrysler Automobiles in Nord America. Il gruppo italo americano nelle scorse ore ha annunciato il richiamo di poco meno di 700 mila unità di pickup RAM per un problema al portellone. Questo a causa di un difetto potrebbe aprirsi inaspettatamente causando gravi problemi di sicurezza per i passeggeri del veicolo e per gli altri utenti della strada. Il richiamo riguarda alcuni pickup Ram 1500, 2500 e 3500 prodotti dal 2013 al 2018. I camion interessati dal 2015 al 2017 hanno cassoni posteriori da 8 piedi. I camion 2013, 2014 e 2018 hanno cassoni di tutte le dimensioni e sono stati costruiti prima del 1 aprile 2018.

Fiat Chrysler richiama quasi 700 mila unità di pickup RAM per un problema al portellone posteriore

Fiat Chrysler afferma di non essere a conoscenza fino ad ora di incidenti legati a questo problema. I portavoce del gruppo italo americano hanno però precisato che i rivenditori ripareranno una linguetta sulla fermatura risolvendo così definitivamente il problema. I proprietari coinvolti in questo ennesimo richiamo in USA per veicoli di FCA dovrebbero ricevere una lettera in cui viene indicato quando portare l’auto in officina a partire dal prossimo mese. Come sempre accade in questi casi le riparazioni avverranno a titolo gratuito e nel più breve tempo possibile.