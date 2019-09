Fiat 500X Sport: ecco le prime immagini dal vivo

Fiat prevede di portare presto sul mercato la nuova Fiat 500X Sport che, come suggerisce il nome, sarà una versione sportiva del popolare crossover torinese.

Purtroppo, la presentazione non avverrà al Salone di Francoforte in quanto Fiat Chrysler Automobiles è proprio uno dei gruppi assenti all’evento tedesco. Fortunatamente, però, Autocar ha avuto la possibilità di provare in anteprima la nuova vettura, pubblicando in rete le prime immagini.

Fiat 500X Sport: Autocar mette le mani sulla nuova versione del crossover italiano

In attesa di conoscere tutti i dettagli, la nuova Fiat 500X Sport disporrà di alcune parti ridisegnate e dal tratto sportivo come ad esempio nuovi cerchi in lega e nuove finiture esclusive per le calotte degli specchietti e per le maniglie esterne delle portiere. Oltre a questo, troviamo una zona sopra i passaruota completamente rinnovata.

Rispetto alla versione standard disponibile in questo momento sul mercato, la parte frontale sembra restare invariata. È possibile notare la presenza del doppio terminale di scarico presente sul lato destro della parte posteriore che dona al SUV un tocco sportivo.

Passando all’abitacolo, la foto scattata da Autocar rivela la presenza di un volante multifunzione per gestire diverse caratteristiche della vettura, dotato anche di 3 razze e di fondo piatto, un display touch montato al centro della plancia, il sistema di infotainment e vari pulsanti per regolare il climatizzatore. Dalla stessa foto sono visibili anche i pedali in alluminio.

La Fiat 500X Sport nasconde sotto il cofano un motore a 4 cilindri da 1.3 litri capace di erogare una potenza di 150 CV a 5500 giri/min e 270 nm di coppia massima a 1850 g/min, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti.

Dal recente video della canzone Torn di Ava Max, abbiamo potuto apprezzare alcuni dettagli del nuovo SUV sportivo come ad esempio il paraurti posteriore preso in prestito dalla 500X Urban, le minigonne dello stesso colore della carrozzeria e l’assetto ribassato.