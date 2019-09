Alfa Romeo: Kimi Raikkonen subisce una penalità di cinque posizioni in griglia

Kimi Raikkonen dell’Alfa Romeo ha subito una penalità di cinque posizioni in griglia per il Gran Premio d’Italia di oggi in seguito allo schianto del finlandese nelle qualifiche che ha richiesto la sostituzione del cambio. Raikkonen è partito alla Parabolica all’inizio della Q3, colpendo la barriera esterna degli pneumatici e danneggiando la parte posteriore della sua C38. Il finlandese scenderà quindi dalla posizione 10 alla 15 sulla griglia di partenza di questo pomeriggio, con il compagno di squadra Antonio Giovinazzi che erediterà il suo posto in P10.

Un candido Kimi Raikkonen ha immediatamente ammesso il suo errore. “L’auto è gravemente danneggiata”, ha detto Raikkonen. “Ovviamente ho fatto un errore e ho pagato un prezzo per questo. La macchina si stava comportando bene questo fine settimana, c’erano molte potenzialità. “Avevo le gomme usurate e ho spinto un po’ troppo. Si tratta di una situazione tutt’altro che ideale per domani, ma vedremo”, ha aggiunto Raikkonen dopo le qualifiche. “Speriamo di avere qualche possibilità per poter recuperare”. Tra l’altro l’incidente di Raikkonen ha scatenato il caos negli ultimi minuti di qualificazione quando sette dei nove piloti rimasti in Q3 non sono riusciti a superare la linea in tempo per iniziare il loro ultimo giro sollevando non poche polemiche.

