Auto elettriche: il 42% degli americani convinti che hanno bisogno di benzina per funzionare

Il passaggio dai modelli tradizionali alle auto elettriche ed ibride ha messo in difficoltà diverse persone. Per questo motivo, Ford ha deciso di condurre un’interessante ricerca negli Stati Uniti con lo scopo di capire cosa si aspettano le persone da un EV e come conquistare gli utenti con il suo prossimo Ford F-150 completamente elettrico.

Il risultato dello studio condotto dalla casa automobilistica americana rivela che il 42% degli intervistati pensa che un modello full electric (quindi non ibrido) abbia bisogno comunque della benzina per poter funzionare, un po’ come avviene con i modelli a GPL e metano.

Auto elettriche: c’è ancora parecchia confusione fra i consumatori

Se ciò non bastasse, il 67% degli intervistati pensa che un’auto elettrica non disponga di capacità di traino. Per chi non lo sapesse, una Tesla Model X è riuscita a trainare un Boeing 787 e lo stesso Ford F-150 elettrico un vagone ferroviario da 42 litri pieno senza troppi problemi. Questo è stato resto possibile grazie alla coppia offerta dal motore elettrico.

La ricerca condotta dal marchio americano rivela, inoltre, che il 65% delle persone, possessori di un veicolo a trazione integrale, non avrebbe nessuna intenzione di acquistare un EV come sostituto e l’80% pensa che le auto a 0 emissioni abbiano problemi con le temperature alte. Quest’ultimo è un problema reale ma le varie case automobilistiche sono riuscite a risolverlo implementando degli appositi sistemi di condizionamento per le batterie.

Anche se lo sviluppo della tecnologia elettrica sulle auto prosegue attivamente, continua ad esistere un problema che è stato dimostrato pure da questo studio condotto da Ford: gli utenti sono ancora poco informati sulle auto elettriche e le varie tecnologie annesse. Soprattutto perché le leggi in merito a questo tipo di veicoli non sono identiche bensì diverse da stato a stato e addirittura da provincia a provincia.