Alfa Romeo alla “ricerca dei punti persi” a Monza

Alfa Romeo Racing cercherà di tornare in zona punti questo fine settimana al Gran Premio d’Italia dopo che entrambe le vetture a SPA pur lottando sono rimaste fuori dalle prime 10 posizioni. Kimi Raikkonen è arrivato 16 ° mentre il compagno di squadra Antonio Giovinazzi è arrivato 18 °, ultimo di tutti. “La gara della scorsa settimana è finita per me alla prima curva, quindi spero di avere un Gran Premio migliore a Monza ” , ha detto Raikkonen.

Dopo la delusione di SPA, Alfa Romeo Racing spera di tornare in zona punti nel Gran Premio di Formula 1 d’Italia

“Abbiamo dimostrato che in qualifica la nostra auto può essere competitiva, ma questo non aiuta molto se non si fanno punti la domenica. “Dobbiamo fare un buon lavoro dall’inizio alla fine del fine settimana. Solo così saremo in grado di guardare al risultato che avremo portato a casa”, ha dichiarato il pilota finlandese di Alfa Romeo Racing. Vedremo dunque se la scuderia del Biscione riuscirà a riscattarsi nel Gran Premio di casa. La pista di Monza presenta caratteristiche che dovrebbero favorire le monoposto dell’ex team Sauber al pari della Ferrari. Vedremo se ciò gareantirà a Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi un buon risultato.

