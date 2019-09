Fiat Argo e Cronos adesso sono più sicure: ecco perchè

A partire da settembre, Fiat ha aggiunto nella dotazione standard delle versioni entry-level di Argo e Cronos, il controllo elettronico della stabilità, il controllo della trazione e il cosiddetto Hill Holder (HLA). Come riportato dal marchio italiano, queste tecnologie, che fanno parte delle principali modifiche per la versione dell’Anno modello 2020 dei due veicoli prodotti in Argentina e Brasile, sono incorporati nella dotazione originale senza costi aggiuntivi, mantenendo le attuali condizioni di vendita.

Anche in questa maniera Fiat dimostra di tenere particolarmente alla sicurezza dei propri clienti. Fiat Argo e Cronos sono due delle auto più popolari del marchio italiano in America Latina. Le due vetture vegono prodotte negli stabilimenti Fiat Chrysler Automobiles di Betim in Brasile e di Cordoba in Argentina. Sempre a proposito di Argo e Cronos va notato che, oltre all’aggiornamento degli equipaggiamenti di sicurezza di entrambi i modelli, Fiat ha aggiunto due nuovi colori alla sua offerta. Ci riferiamo ai nuovi colori Monte Carlo Red e Silverstone Grey.

