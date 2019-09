Damon Hill crede che Charles Leclerc possa vincere anche a Monza

Il campione del mondo di F1 1996 Damon Hill crede che la prima vittoria in Belgio di Charles Leclerc porterà a molte altre vittorie, aggiungendo che la vittoria in Italia la prossima settimana è molto probabile per il giovane monegasco. Leclerc ha ottenuto una vittoria emozionante domenica in Belgio, appena un giorno dopo la tragica morte del suo amico Anthoine Hubert in un incidente in Formula 2 a Spa-Francorchamps.

Damon Hill crede che la prima vittoria in Belgio di Charles Leclerc porterà a molte altre vittorie

Il pilota della Ferrari si era avvicinato alla vittoria due volte in precedenza, in Bahrain e in Austria, mentre continuava le sue impressionanti esibizioni nel suo primo anno con la Scuderia. Ottenuta la pole, Charles Leclerc è stato in grado di resistere a Lewis Hamilton nelle fasi finali della gara, e l’ex campione Hill crede che potrà solo migliorare.

Hill ha dichiarato su Sky Sports dopo la gara: “Ricorderà sicuramente la sua prima vittoria e sono stato immensamente impressionato dalla professionalità di tutti i piloti questo fine settimana e in particolare Charles Leclerc che ha resistito alla pressione di Lewis Hamilton che si è avvicinato a lui nelle fasi finali. “Non dimenticherà mai la sua prima vittoria. Penso che questo gli aprirà le porte perché si è già affermato come più veloce di Sebastian Vettel. Penso possa vincere anche a Monza.”