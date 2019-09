Ferrari 430 Scuderia: in vendita un esemplare con pochi km

Le 458 Speciale e 488 Pista sono delle auto davvero prestanti e straordinarie. Tuttavia, la Ferrari 430 Scuderia resta la preferita di tantissime persone fra le supercar con motore V8, visto anche il prezzo a cui ormai è possibile trovarla sul mercato che la rendono più economica delle altre.

Presentata al Salone di Francoforte del 2007, la 430 Scuderia è stata sviluppata con l’aiuto della leggenda Michael Schumacher e lanciata come rivale diretta della Lamborghini Gallardo Superleggera.

Ferrari 430 Scuderia: uno speciale esemplare disponibile all’asta su Bring a Trailer

Sotto il cofano della supercar di Maranello troviamo un propulsore V8 da 4.3 litri aspirato naturalmente che produce 510 CV a 8500 giri/min e 470 nm di coppia massima a 5250 giri/min, abbinato a un cambio F1 con tempi di risposta di 60 ms.

Detto ciò, un esemplare in perfette condizioni, che ha percorso appena 15.127 km, viene proposto attualmente all’asta da Bring a Trailer. La caratteristica che si nota fin da subito su questa Ferrari 430 Scuderia è la carrozzeria rivestita in grigio scuro, abbinata a delle strisce da corsa in rosso brillante.

Lo speciale logo del cavallino rampante e le pinze freno rosse opzionali, presenti sui dischi anteriori da 396 mm e posteriori da 348 mm, completano l’aspetto esterno. La descrizione riporta anche la presenza di nuovi pneumatici Pirelli P Zero Corsa System.

Passando all’abitacolo, troviamo dei sedili rivestiti in alcantara rossa e nera e in tessuto e un rivestimento sempre in alcantara rossa e nera in tutto l’abitacolo. L’ex proprietario ha montato, inoltre, un impianto stereo Alpine con due altoparlanti JBL disposti dietro i sedili.

In questo momento, l’asta online su Bring a Trailer per questa Ferrari 430 Scuderia ha raggiunto la somma di 150.000 dollari ma restano ancora due giorni al termine, quindi possiamo aspettarci un aumento.

Vi ricordiamo che tale vettura è arrivata sul mercato come una versione alleggerita e potenziata della F430 pensata per la pista ed erede della 360 Challenge Stradale. Il peso è stato ridotto di 100 kg. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,6 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 320 km/h.