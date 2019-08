Alfa Romeo Racing: le parole di Raikkonen e Giovinazzi dopo le prime prove libere a SPA

Dopo la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Belgio a SPA, Kimi Raikkonen nonostante l’infortunio alla gamba che ha messo in preallarme il terzo pilota di Alfa Romeo Racing, Marcus Ericsson, è riuscito ad ottenere un brillante settimo posto nella prima giornata di prove libere del Gran Premio del Belgio. Antonio Giovinazzi invece nonostante il nuovo aggiornamento al motore di cui il compagno non dispone è giunto 16 esimo a 7 decimi dal finlandese. Ecco cosa hanno dichiarato i piloti di Alfa Romeo Racing, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi:

Kimi Raikkonen : “Grazie per avermi chiesto della mia gamba: va bene. A parte questo non sono troppo contento di oggi. Il tempo sul giro è ok, ma abbiamo molto lavoro da fare con il set up dell’auto e io davvero credo, se avremo l’equilibrio giusto, potremo migliorare domani “.

Antonio Giovinazzi : “Oggi è stato difficile mettere tutto insieme. Il potenziale dell’auto è lì, ma sento che non potremmo sbloccarlo al massimo. Tuttavia, domani è il giorno che conta. Dobbiamo concentrarci sul miglioramento in vista delle qualifiche e fare il miglior lavoro possibile nel resto del fine settimana. Il nostro obiettivo rimane quello di ottenere un buon posto in griglia “.

Ti potrebbe interessare: Kimi Raikkonen non sta deludendo Alfa Romeo Racing