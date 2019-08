Alfa Romeo 4C Spider: ancora allettante nonostante i suoi anni? | Video

Viste le tante soluzioni proposte al giorno d’oggi è abbastanza facile dimenticarsi dell’Alfa Romeo 4C. La piccola auto sportiva del Biscione è ancora viva e vegeta nonostante i suoi anni (è stata presenta nel 2013) e inoltre riesce ancora a dare filo da torcere ad alcuni dei suoi diretti rivali.

Alcuni appassionati vedono questa vettura ancora come un sogno vista la presenza di motore centrale, trazione posteriore e telaio in fibra di carbonio. Il 4 cilindri turbo da 1.75 litri nascosto sotto il cofano permette all’Alfa Romeo 4C di sviluppare una potenza di 240 CV e 350 nm di coppia massima a 2200-4250 giri/min.

Alfa Romeo 4C: anche se ha 6 anni rimane ancora una vera sportiva

Con il suo peso di 895 kg, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 258 km/h, indipendentemente dal fatto che si tratti del modello Coupé o Spider.

L’esemplare guidato e provato da CarSales (di cui trovate la video recensione in fondo all’articolo) è il model year 2019 della variante Spider che parte da 99.000 dollari australiani (circa 60.039 euro) in Australia. Tuttavia, il prezzo è stato aumentato di 12.000 dollari australiani (circa 7.278 euro) perché è presente il pacchetto Racing opzionale.

Quest’ultimo aggiunge alla vettura delle sospensioni più solide, uno scarico più rumoroso e dei cerchi in lega avvolti da pneumatici Pirelli P Zero. Il recensore sostiene che la sportiva della casa automobilistica milanese dispone di uno sterzo preciso, di un motore rumoroso e prestante e di gomme aderenti.

Tuttavia, l’Alfa Romeo 4C non è perfetta. Ad esempio, lo spazio proposto dal bagagliaio non è tanto e il sistema multimediale ha ormai i suoi anni. Oltre a questo, il motore rumoroso potrebbe essere un problema per molti e le sospensioni sono un po’ rigide. Nel complesso, però, Alfa Romeo potrebbe convincere molti utenti ad acquistare la sua sportiva 4C viste le caratteristiche proposte.