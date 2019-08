Sebastian Vettel: “Impossibile non amare Spa”

Sebastian Vettel non vede l’ora che arrivi il Gran Premio del Belgio questo fine settimana in quanto è uno dei suoi Gran Premi preferiti in calendario. Il pilota della Ferrari cercherà di ottenere la sua prima vittoria della stagione e di lasciarsi alle spalle la delusione della prima metà della stagione. “Con tutte le sue salite e le sue discese e poiché il circuito corre per la maggior parte attraverso la foresta, è molto speciale”, ha detto Sebastian Vettel a proposito del Gran Premio del Belgio. “Una volta capito, è impossibile non amare Spa.”

Sebastian Vettel non nasconde di amare molto il Gran Premio del Belgio che si corre a SPA

“Il circuito è cambiato nel tempo, proprio come le macchine. Rispetto alla prima volta che ho guidato un’auto di Formula 1 qui, alcune curve sono più facili perché abbiamo più pressione al ribasso sulle auto. Eau Rouge ora può essere utilizzato a tutto gas, ma è ancora unico “, ha concluso Sebastian Vettel. Spa è davvero un circuito iconico ed è un ottimo modo per riavviare la stagione di Formula 1 secondo molti tra gli addetti ai lavori.

Ti potrebbe interessare: Mario Isola: “Non credo che Sebastian Vettel abbia problemi specifici con le gomme”