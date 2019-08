Sebastian Vettel sta “esaurendo il tempo” alla Ferrari secondo Berger

L’ex pilota di Formula 1 Gerhard Berger afferma che Sebastian Vettel sta “esaurendo il tempo” alla Ferrari con la sfida del giovane compagno di squadra Charles Leclerc e potrebbe realmente decidere di dire stop alla Formula 1. Vettel ha espresso più volte i suoi sentimenti sulla moderna F1 e in questa stagione sono circolate voci secondo cui potrebbe ritirarsi alla fine di quest’anno, che il tedesco ha sempre minimizzato.

Ma Berger, che era il capo del tedesco alla Toro Rosso nel 2008, ritiene che il quattro volte campione del mondo potrebbe ritirarsi e mettere la sua vita familiare al primo posto. L’austriaco ha dichiarato all’agenzia di stampa DPA: “Sebastian è un ragazzo molto intelligente e sicuramente ha molti altri aspetti nella sua vita. È molto orientato alla famiglia, ha figli e ha molti soldi, non ha più bisogno di guadagnare. Il suo cuore è molto legato alla sua famiglia, alle sue vecchie motociclette e auto.”

“Posso ben immaginare che si svegli una mattina e dica preferisco fare altro piuttosto che guidare ancora auto di Formula 1. Non è facile per Sebastian”, ha aggiunto Berger. “Sta scadendo il tempo. È un po’ diverso da Michael Schumacher, che è stato molto più severo con il suo team e lo ha guidato di più, il che non è una critica a Sebastian. Sebastian è molto intelligente e laborioso, ma comandare non fa parte della sua natura. È dovere della direzione far funzionare la squadra “.