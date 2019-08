Mario Isola: “Non credo che Sebastian Vettel abbia problemi specifici con le gomme”

Sebastian Vettel ha faticato ad esibirsi finora in questa stagione e il pilota Ferrari è stato critico sulle gomme Pirelli. A Mario Isola è stato chiesto perché Vettel ha avuto difficoltà con la gomma Pirelli. Il capo di Pirelli ritiene che Vettel non abbia avuto problemi specifici con le gomme. Pensa che Vettel abbia avuto più problemi con cose diverse e che le gomme non ne siano necessariamente responsabili.

Per Mario Isola Vettel non ha alcun problema con le gomme Pirelli

“Il sottosterzo è anche correlato alla messa a punto dell’auto”, ha detto Isola a F1Technical.net. “In generale, le gomme intermedie in Germania sono andate abbastanza bene. Abbiamo cambiato le condizioni durante la gara.” Vettel è arrivato secondo in gara, senza avere troppi problemi con le gomme. Isola lo usa come prova che Vettel non ha problemi con i pneumatici Pirelli.

“Le gomme intermedie sono progettate per funzionare con il circuito bagnato. Se c’è una linea asciutta, le gomme si consumano molto rapidamente. Dopo la gara, abbiamo analizzato tutte le gomme e sono state consumate, ma erano comunque in buone condizioni. “Lo stesso vale per i pneumatici da pioggia. Se si utilizzano pneumatici estremamente bagnati in condizioni di asciutto, si usurano molto rapidamente. Non credo che Sebastian abbia avuto problemi specifici con i pneumatici intermedi.” Vettel spera di sentirsi più a suo agio con la sua auto e le gomme dopo la pausa estiva.

