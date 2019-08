Fiat CUV: ecco come potrebbe essere il SUV su base Tipo

Fiat starebbe lavorando sulla gamma attuale con l’obiettivo di prepararsi per i prossimi anni. Nei piani di sviluppo c’è anche un SUV compatto che dovrebbe arrivare presto, come confermato dai vertici del marchio torinese.

Stando alle ultime news trapelate su Internet, il Fiat CUV dovrebbe arrivare entro il 2021 ma purtroppo non abbiamo ancora informazioni su come sarà fatto. Sappiamo che il crossover compatto verrà costruito usando la stessa piattaforma della 500X e inoltre potrà supportare eventuali motori ibridi.

Fiat CUV: il nuovo SUV potrebbe prendere il posto della Tipo nella gamma del brand

Sempre secondo gli ultimi rumor, il nuovo crossover dovrebbe affiancare prima la Tipo e poi prenderne gradualmente il posto nella gamma del marchio di Torino. Detto ciò, KDesignAG ha provato ad immaginare come potrebbe essere il nuovo Fiat CUV realizzando un progetto davvero interessante, i cui render sono stati condivisi su Instagram.

Come potete vedere dalle due immagini, l’artista ha creato il nuovo Sport Utility Vehicle partendo dalla Tipo a 5 porte. Abbiamo di fronte sostanzialmente una versione crossover della Fiat Tipo, caratterizzata da forme più muscolose, assetto rialzato e frontale più ampio. Sia sulla griglia anteriore che sul portellone posteriore troviamo il logo Fiat utilizzato in Brasile.

In base agli ultimi rumor emersi in rete, la produzione del Fiat CUV dovrebbe avvenire presso lo stabilimento FCA di Kragujevac (Serbia) visto che la domanda della 500L continua a diminuire. In questo modo, la fabbrica potrà raggiungere la piena produzione e i lavoratori potranno avere piena occupazione.

Ritornando al Fiat CUV, possiamo ipotizzare al momento un veicolo dedicato alle famiglie, soprattutto per la sua presunta configurazione a 7 posti. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire quando verrà presentato ufficialmente questo interessante modello.