Maserati Ghibli e Levante: alcuni esemplari richiamati per un problema ai fari Full LED

Oltre alle GranTurismo e GranCabrio, Maserati ha emesso un richiamo anche per la berlina Maserati Ghibli e il suo primo SUV Maserati Levante nelle versioni con fari Full LED che potrebbero avere delle componenti difettose. Gli esemplari coinvolti riguardano i model year 2016-20 di entrambe le auto.

Il marchio automobilistico italiano riporta esattamente: “a causa di un errore di fabbrica, l’impostazione dei fari Full LED potrebbe non essere assemblata correttamente”. Se si verifica la condizione, i fari potrebbero trasmettere una luce eccessivamente alta verso i veicoli in arrivo sulla corsia opposta, aumentando così il rischio di incidenti.

Maserati Ghibli e Levante: i fari Full LED potrebbero creare problemi agli altri utenti della strada

Il richiamo emesso da Maserati riguarda 166 esemplari venduti dal 1 ottobre 2017 al 31 luglio 2019. I proprietari degli esemplari di Maserati Ghibli e Levante coinvolti verranno contatti via e-mail e avvisati di fissare un appuntamento con il concessionario autorizzato più vicino per eseguire la riparazione gratuita.

Il primo SUV del Tridente è arrivato in Australia ad ottobre dello scorso anno grazie ad Ateco Australia che lo ha importato nel paese. La versione base del Maserati Levante dispone di un motore V6 benzina biturbo che produce 350 CV di potenza e 500 nm di coppia massima, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi e una velocità massima di 251 km/h.

Accanto al propulsore troviamo un sistema di trazione integrale Q4, un cambio automatico a 8 rapporti e un differenziale a slittamento limitato sull’asse posteriore. Di serie, abbiamo dei cerchi in lega da 19”, un rivestimento interno in pelle cucita a mano, dei sedili anteriori riscaldati con regolazione elettrica, un portellone con chiusura elettronica e un rivestimento Piano Black per il cruscotto.

Sempre di serie, il Maserati Levante propone sistema di infotainment MTC+ abbinato a navigatore satellitare, radio digitale, Apple CarPlay e Android Auto. Oltre alla versione base, abbiamo le varianti GranSport e GranLusso con finiture esterne davvero uniche.