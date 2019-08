Fiat: i due nuovi suv saranno ispirati a Toro e Argo

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia che in Brasile Fiat nei prossimi anni lancerà due nuovi suv che saranno venduti in tutti i principali mercati dell’America Latina. Le due vetture dovrebbero essere presentate entro la fine del 2020 per poi arrivare sul mercato nel corso del 2021. I due veicoli saranno prodotti a Betim e sfrutteranno le conoscenze di Jeep nel segmento dei suv. A quanto pare i due veicoli prenderanno spunto nel design da altri due modelli già presenti nella gamma della principale casa automobilistica italiana in America Latina. Ci riferiamo naturalmente a Fiat Toro e Argo.

Toro e Argo fungeranno da ispirazione per i due futuri suv di Fiat

Entrambi verranno equipaggiati con i nuovi motori turbo 1.0 e 1.3 della famiglia Firefly, che saranno adottati da altre vetture FCA (Fiat Chrysler Automobiles). La notizia è stata confermata da Antonio Filosa, presidente di FCA America, in un’intervista con i giornalisti Raimundo Couto (quotidiano O Tempo) e Marcelo Iglesias Ramos (Garage do Jabulas). Il “Toro SUV” adotterà lo stile coupé, con finiture nella colonna “C” più pronunciate. “Sarà molto simile al (concetto) Fastback esposto al Salone di San Paolo”, ha detto il presidente di FCA al canale YouTube di Jabulas Garage. I progetti sono già in fase di sviluppo e utilizzeranno la piattaforma MP1 di Argo, con produzione futura a Betim (MG).”