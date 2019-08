FCA Design Center Latam è pronto a creare un SUV compatto per il Brasile

Fiat ha aperto il suo Design Center Latam all’interno del Polo Automotivo nella regione metropolitana di Belo Horizonte (Brasile).

La struttura raggruppa 150 professionisti e occupa 2700 m² di superficie all’interno dello stabilimento. Con gli 11,4 milioni di R$ investiti, FCA punta a riunire in questo centro tutti i concept e i progetti non solo del marchio torinese ma anche di Jeep e Ram per quanto concerne il Brasile.

FCA: il Centro Stile brasiliano giocherà un ruolo molto importante per i futuri modelli

A Betim, l’ex Centro Stile Fiat ha creato 15 modelli e 8 concept per il mercato locale e inoltre dovrebbe occuparsi della costruzione di un SUV compatto che non dovrebbe arrivare in Europa vista la presenza della 500X.

Il progetto è stato già confermato dai dirigenti del brand italiano e farà parte di un trio di prodotti che arriveranno a partire dal 2020. Il primo sarà il successore del pick-up Strada. Il secondo modello sarà un SUV a 7 posti per riempire il vuoto lasciato dal Freemont.

Il terzo prodotto sarà uno Sport Utility Vehicle compatto.Purtroppo, il Fiat Fastback (concept mostrato al Salone di San Paolo 2018) non arriverà per ora, anche se sembra un veicolo molto vicino alla produzione.

Durante l’inaugurazione del Design Center Latam, Fiat ha mostrato anche alcuni mockup in scala. Troviamo, ad esempio, proprio quello che sembra il SUV compatto con linee parecchio moderne. Come potete vedere in foto, il crossover sembra piuttosto piccolo. Probabilmente, non avrà le stesse dimensioni del Renegade per evitare sovrapposizioni nell’intera gamma.

Dunque, possiamo ipotizzare uno Sport Utility Vehicle più compatto ed economico. Il Jeep Renegade parte da 89.990 R$ (circa 20.057 euro), quindi il SUV Fiat da 4 metri potrebbe costare 69.990 R$ o meno (circa 15.600 euro). Per quanto riguarda le motorizzazioni, possiamo ipotizzare l’adozione del propulsore Firefly Turbo da 1 litro con potenza di 120 CV, abbinato a un cambio a 6 rapporti.