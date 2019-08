FCA investe 11.4 milioni di R$ nel Design Center Latam in Brasile

FCA ha deciso di espandere la sua attività in America Latina con l’inaugurazione, avvenuta lunedì 12, della nuova sede situata all’interno del complesso industriale di Betim (MG), in seguito a un investimento di ben 11,4 milioni di R$ (circa 2.572.436 euro).

Per la prima volta dal 2002, inoltre, l’attuale Design Center Latam (precedentemente conosciuto come Centro de Estilo Fiat do Brasil) si occupa di progettare il design di 3 brand del gruppo: Fiat, Jeep e Ram.

FCA: il Design Center Latam ottiene una nuova sede in Brasile

Il sito, che copre 2700 m² di superficie divisa in due piani, unisce i team responsabili delle varie fasi del processo di progettazione e creazione di un veicolo, che in precedenza avveniva in uffici separati all’interno del complesso. Il nuovo centro di Fiat Chrysler Automobiles ospita 150 professionisti che supportano lo sviluppo di interno, esterno, materiali, colori e design di un’auto, riducendo i tempi di sviluppo.

Peter Fassbender, direttore del Design Center Latam, ha detto: “Design Center Latam rimane focalizzato sullo sviluppo di prodotti per il mercato locale molto più integrato e ora come centro multi-marca. Il nuovo centro è la prova dell’evoluzione e del riconoscimento della nostra storia. Siamo nati come Centro de Estilo Fiat do Brasil nel 2002 ma adesso siamo in cui affrontiamo diverse sfide per sperimentare nuove idee, forme e materiali per i marchi Jeep e RAM per l’America Latina”.

La nuova sede è già nata con una promessa di espansione. Secondo Fassbender, per i prossimi anni è previsto un nuovo investimento per la costruzione di un secondo edificio accanto a quello attuale, con l’obiettivo di ospitare delle nuove tecnologie che aiuteranno il processo di sviluppo di progetti.

Durante i 17 anni di attività, il centro di progettazione ha acquisito conoscenze e migliorato la sua autonomia nello sviluppo di auto Fiat. La prima vettura del marchio torinese costruita al 100% a Betim è stata la Fiat Uno nel 2010, il cui processo è iniziato nel 2008. Parte della fase di costruzione di Mobi, Argo, Cronos e Toro è stato fatto presso l’azienda.

I 150 professionisti ospitati oggi nel centro di design brasiliano di FCA ricoprono diversi ruoli: designer, ingegneri, psicologi e persino sociologi. All’interno del centro, ci sono due nuove interessanti caratteristiche: il laboratorio User Experience (UX) e la stanza virtuale.

Il primo dispone di un’apparecchiatura che permette di creare diverse condizioni di guida all’interno di un ambiente 3D con l’obiettivo di testare la percezione degli utenti verso il funzionamento dei sistemi multimediali, valutandone l’usabilità e l’esperienza a lungo tempo. La stanza virtuale, invece, permette di visualizzare progetti in alta risoluzione e in dimensioni complete.