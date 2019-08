Fiat Grand Siena ottiene un leggero restyling

Anche con Cronos nella gamma, Fiat Grand Siena rimane un’opzione più conveniente all’interno del portafoglio della casa automobilistica italiana in Brasile. La linea 2020 della berlina “classica” porta anche un leggero (molto leggero) restyling e mantiene le opzioni di motore 1.0 Fire e 1.4 Fire compresa la preparazione per l’installazione di GNC in quest’ultima.

Piccole differenze per la nuova versione di Fiat Grand Siena rispetto allo scorso anno

Leggere differenze si notano nella griglia anteriore e nei telai dei fendinebbia. Nella parte posteriore, il logo Fiat è lo stesso di quello di Cronos e Argo, oltre a fari mascherati neri e fanali posteriori oscurati. I cerchi in lega hanno un nuovo design, e misurano rispettivamente 14 “e 15”. Sono disponibili due nuovi colori, Montecarlo Red e Silverstone Grey.

Non ci sono modifiche ai pacchetti di equipaggiamento di Fiat Grand Siena 2020, né con il motore 1.0 Fire (73/75 CV e coppia 9.5 / 9,9 kgfm) ne con il motore 1.4 Fire (85/88 CV e 12,4 / 12, 5 kgfm di coppia) con cambio manuale a cinque velocità. Prevista dunque la presenza di servosterzo, aria condizionata, computer di bordo, finestrini anteriori elettrici e serrature elettriche. Fiat Grand Siena Attractive 1.0 costa $ 50.490 e la Attractive 1.4 costa $ 55.990.

Ti potrebbe interessare: Fiat chiama a revisione i modelli Uno, Palio e Grand Siena in Argentina