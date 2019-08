Fiat chiama a revisione i modelli Uno, Palio e Grand Siena in Argentina

Fiat ha richiamato in Argentina i suoi modelli Uno, Nuovo Palio e Grand Siena corrispondenti agli anni di produzione 2013 e 2014 per un possibile guasto degli airbag conducente e passeggero. Le unità interessate corrispondono a tutte le versioni prodotte in quel periodo e in totale raggiungono la cifra di 5.920 unità. Verranno effettuati gratuitamente l’analisi, la verifica e, se necessario, la sostituzione dei moduli airbag.

Di Fiat Uno sono coinvolte 1.303 unità, tutte prodotte in Brasile, che hanno i numeri VIN (non – sequenziale) da D0441234 a E0485758. Le Grand Siena coinvolte sono 1.969 unità, anch’esse prodotte in quel paese, con i VIN da D3063588 a E3101797. Infine, le Nuove Palio richiamate sono 2.172 unità con VIN da D4018704 a E4044651 (prodotte in Argentina) e 476 unità con VIN da D2134505 a E2169563 (prodotte in Brasile).

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha riferito di aver rilevato la possibilità di degrado del gonfiatore dell’airbag a causa dell’esposizione del veicolo a temperature elevate e livelli di umidità elevati per lunghi periodi. Ciò significa che in caso di incidente, il gonfiatore può rompersi e frammenti di metallo pericolosi vengono dispersi. Il tempo di riparazione è di circa due ore e oggi è possibile programmare una visita a un’officina ufficiale. In tutti i casi è gratuito.