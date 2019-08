La Ferrari 312T del 1975 di Niki Lauda del 1975 è stata venduta all’asta per 6 milioni

La Ferrari 312 T con telaio 022, guidata dal campione austriaco Niki Lauda nell’anno del suo primo titolo Mondiale, è stata una delle protagoniste indiscusse delle aste che hanno animato Monterey durante il Concorso d’Eleganza di Pebble Beach. La vettura del 1975 è stata venduta all’asta per 6 milioni di dollari nella giornata di venerdì 16 agosto. Questa è stata la prima Ferrari 312T in assoluto ad essere venduta ad un evento di asta. La vettura è stata venduta a Gooding and Company Pebble Beach 2019. Quando la monoposto è stata venduta, c’è stata una vera e propria standing ovation.

La Ferrari 312T del 1975 di Niki Lauda del 1975 è stata venduta all’asta

L’auto, numero 22, aiutò Niki Lauda a vincere il Gran Premio di Francia del 1975, oltre a registrare podi a Zandvoort e al Nurburgring. L’auto era stata alla fabbrica Ferrari per diversi anni come parte di una mostra. Tuttavia, dopo la tragica perdita di uno dei grandi della Formula 1, la Ferrari decise di vendere parte dell’eredità di Lauda in modo che anche i suoi fan potessero avere un po’ della sua storia in F1.

Ti potrebbe interessare: Ferrari 312 T: il telaio 022 di Niki Lauda verrà proposto all’asta