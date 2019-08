Poker Central ha annunciato nei giorni scorsi una partnership con Jeep, con la casa automobilistica americana che sponsorizzerà la classifica e il vincitore dell’High Roller of the Year. La settimana scorsa è stato annunciato che il marchio automobilistico statunitense avrebbe dato il suo nome al premio annuale assegnato ai migliori giocatori di tornei live di alto livello dell’anno. I concorrenti ora lavoreranno per ottenere il primo premio al Jeep High Roller of the Year nel 2019.

Jeep sponsorizzerà la classifica e il vincitore dell’High Roller of the Year 2019

La significativa partnership con il marchio americano di Fiat Chrysler Automobiles è stata annunciata dal presidente della Poker Central Sam Simmons. “Il successo continuo della struttura dell’High Roller of the Year e la crescita degli eventi di Poker Central a livello nazionale e globale sono evidenti quando diamo il benvenuto al marchio Jeep come nostro partner”, ha affermato Simmons. “Il supporto di Jeep al premio High Roller of the Year dimostra l’ampio fascino del poker e della comunità appassionata che lo circonda”, ha concluso il numero uno della Poker Central.

