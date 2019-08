I profitti di Fiat Chrysler sono aumentati grazie a Ram e Jeep in Nord America

Fiat Chrysler ha colto di sorpresa il mercato annunciando mercoledì un aumento degli utili per l’intero anno, dopo che una forte performance del suo marchio di pickup Ram in Nord America l’ha aiutato a superare un rallentamento del settore. Anche l’amministratore delegato Mike Manley, nel primo comunicato sugli utili della FCA dopo un tentativo fallito di fondersi con la Renault, ha lasciato la porta aperta a questo o ad altri accordi.

Siamo aperti alle opportunità”, ha detto Manley in una chiamata con gli analisti. “Non ho dubbi sul perché ci sarebbe ancora interesse per questo”, ha aggiunto, quando gli è stato chiesto cosa ci vorrebbe per rilanciare i colloqui con la Renault. Manley ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Il mese scorso FCA ha abbandonato la sua offerta di fusione di $ 35 miliardi per la Renault, incolpando la politica francese di aver affondato quello che sarebbe stato un accordo per creare la terza casa automobilistica più grande del mondo.

Manley ha affermato che la fusione non è un must e il piano aziendale di Fiat Chrysler è comunque solido. La società ha affermato di essere fiduciosa che i suoi utili rettificati prima degli interessi e delle imposte (EBIT) avrebbero superato i 6,7 miliardi di euro dell’anno scorso ($ 7,5 miliardi).

Date le previsioni deludenti di altre case automobilistiche la conferma delle prospettive di Fiat Chrysler ha fatto crescere le azioni quotate a Milano della casa automobilistica italo-americana di oltre il 4%. Una flessione generalizzata delle vendite di auto ha sconvolto il settore, costringendo i concorrenti di FCA – tra cui Renault, Daimler e Aston Martin – a tagliare le loro previsioni di vendita dopo i risultati del secondo trimestre, mentre la casa automobilistica americana Ford ha fornito una previsione degli utili 2019 più debole del previsto.

La giapponese Nissan, partner di lunga data della Renault, ha dichiarato che entro il 2023 avrebbe tagliato 12.500 posti di lavoro dopo il crollo dei suoi guadagni. Nel secondo trimestre l’EBIT rettificato da Fiat Chrysler è stato di 1,52 miliardi di euro, rispetto alle aspettative degli analisti di 1,43 miliardi di euro, secondo un sondaggio di Reuters.

Le spedizioni statunitensi di FCA sono diminuite del 12% nel secondo trimestre, ma il gruppo ha affermato che le prestazioni di successo del suo marchio Ram hanno portato a una quota rafforzata del grande mercato del 27,9%, con un aumento di 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Il margine EBIT rettificato in Nord America è salito all’8,9% dal 6,5% nel primo trimestre, grazie alla forte domanda di Ram e al nuovo pickup Jeep Gladiator. L’amministratore delegato finanziario Richard Palmer ha anche affermato che FCA prevede di registrare fino al 10% di margini nella regione sia nel terzo che nel quarto trimestre.

L’analista di Evercore ISI Arndt Ellinghorst in una nota di ricerca ha definito il margine del secondo trimestre in Nord America “sicuramente il più grande sollievo” dopo la deludente performance del primo trimestre. FCA ha anche citato la forte performance del gruppo in America Latina, dove ha guadagnato quote di mercato, per sostenere la sua fiducia nelle prospettive per l’anno.

Manley ha definito difficile la situazione in Asia e nel Pacifico e la pressione sui prezzi continuerà a farsi sentire nel terzo trimestre, ma si aspetta che i risultati migliorino. Le spedizioni in quella regione sono diminuite del 34% nel secondo trimestre, compreso un calo di circa il 60% nelle sue joint venture in Cina.

Per la regione EMEA “continuiamo a puntare ad aumentare i margini attraverso l’impatto delle azioni di ristrutturazione, una migliore gestione del mix di canali e strategie di prodotto mirate”, ha affermato FCA. Manley ha affermato in precedenza che la regione europea sarebbe tornata alla redditività con margini di circa il 3 percento entro la fine del 2019. Ma non si prevede che nuovi modelli come la 500 completamente elettrica e le versioni ibride di SUV Jeep e Maserati arriveranno sul mercato prima l’anno prossimo.