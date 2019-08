Mattia Binotto “molto soddisfatto” di Sebastian Vettel finora in questa stagione

Mattia Binotto crede che Sebastian Vettel avrà una seconda parte di stagione molto forte e che si esibirà meglio di quanto abbia fatto all’inizio dell’anno. Il pilota della Ferrari non è riuscito a esibirsi a un livello di cui essere felice nella prima parte della stagione, ma il suo capo pensa che il tedesco sappia quello che serve ed elenca alcune cose in cui il tedesco è bravo.

Ecco cosa ha detto Mattia Binotto a proposito di Vettel

“Seb è sempre forte nelle gare”, ha detto Mattia Binotto a Motorsport.com. “È consapevole di dover sfruttare il suo ritmo in gara. Quindi non è molto felice se commette errori come a Silverstone.

“A parte questo, sono molto contento: ha esperienza e sa come gestire le gomme. Questo è davvero il suo punto di forza e si comporta molto bene in quella zona.” I fan della Ferrari sperano di vedere di nuovo vincente Sebastian Vettel dopo la pausa estiva e sperano che il pilota tedesco sia in grado di lanciare un attacco ai piloti di Mercedes e a Max Verstappen.

Ti potrebbe interessare: Binotto a proposito del 2020: “Vettel non va da nessuna parte, Leclerc deve imparare”