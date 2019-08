Magnax presenta un nuovo motore elettrico con il 98% di efficienza

Magnax, una nota società costruttrice di motori elettrici, ha presentato in questi giorni un nuovo propulsore per auto elettriche davvero efficiente.

In base a quanto dichiarato dall’azienda, si tratta di un powertrain 100% elettrico a flusso assiale in grado di raggiungere un’efficienza del 98%. Parliamo dell’8% in più rispetto ai motori elettrici impiegati oggi sui vari veicoli. Tale efficienza, secondo Magnax, sarebbe stata possibile grazie al rapporto peso-potenza.

Magnax: l’azienda belga ha annunciato un nuovo propulsore elettrico davvero interessante

Gli ingegneri della società belga hanno realizzato questo propulsore usando delle bobine dotate di uno speciale circuito di raffreddamento a cavi rettangolari e non rotondi. Questi assicurano una riduzione delle perdite di energia grazie al risparmio del 90% di spazio e consentono un abbassamento delle temperature.

Se ciò non bastasse, con l’utilizzo di due rotori a magnete permanente e di uno statore, Magnax ha potuto ridurre il percorso del flusso di elettricità.

Alla fine, il nuovo motore elettrico Magnax è capace di sviluppare una potenza complessiva di 200 kW (272 CV) e 250 nm di coppia massima in un corpo dal peso di soli 16 kg. Tale cifra è stata raggiunta anche grazie all’adozione di un magnete dal peso di appena 1,2 kg.

Facendo un rapido confronto, il powertrain elettrico della BMW i3 eroga una potenza di 125 kW (168 CV) e 250 nm di coppia e pesa ben 46 kg. Inoltre, quest’ultima dispone di un magnete dal peso di 2 kg.