Ferrari 488 Pista Spider: avvistato un esemplare color Verde Germoglio

View this post on Instagram

A new Ferrari 488 Pista Spider spotted spec’d in lime green sent to us by @thespeedyguidy !! 👀 • Video: @thespeedyguidy • Follow 🚘 @hype_garage 🚘 for the latest automotive news and content! • #ferrari #ferrari488 #ferrari488pista #ferrari488pistaspider #488 #488pista #488pistaspider #hypegarage