Ferrari 488 Pista: Novitec porta la sua potenza a 802 CV

La Ferrari 488 Pista è una di quelle poche auto che solo un numero limitato di persone potrebbero pensare di modificare dato che non ne ha bisogno (vista la sua potenza di 720 CV) e inoltre il suo valore nel tempo potrebbe trarne vantaggio se venisse lasciata originale. Non tutti, però, la pensano così.

Ad esempio, il famoso tuner Novitec ha deciso di modificare un esemplare della supercar, con il motore a 8 cilindri di produzione più potente creato da Maranello, installando un nuovo pacchetto sportivo il quale introduce delle modifiche principalmente al propulsore V8 biturbo da 3.9 litri.

Ferrari 488 Pista: Novitec mette le mani sull’apprezzatissima supercar V8

Attraverso modifiche all’ECU e al sistema di scarico ad alte prestazioni (realizzato in acciaio inossidabile o Inconel di provenienza F1), la nota società di tuning è riuscita a portare la potenza del propulsore a ben 802 CV a 7950 giri/min e 898 nm di coppia massima a 3100 giri/min. Parliamo, rispettivamente, di un incremento di 82 CV e 128 nm.

Grazie a questi cambiamenti, la Ferrari 488 Pista di Novitec ora è capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e raggiungere una velocità massima di 345 km/h. Parliamo di 0,15 secondi e 5 km/h in più del modello originale.

Il tuner ha aggiunto che la sua versione modificata fornisce una risposta dell’acceleratore ancor più istantanea e la potenza della trazione è ancor più forte su strada. Oltre agli aggiornamenti alle prestazioni, il tuner tedesco offre alcune componenti della carrozzeria in fibra di carbonio tra cui splitter anteriore, calotte degli specchietti retrovisori esterni, spoiler posteriore, cornici dei fanali posteriori e altro ancora.

La maggior parte di queste parti ha anche uno scopo aerodinamico, dopo che la Ferrari 488 Pista è stata sottoposta ad alcuni test nella galleria del vento. Altri cambiamenti esterni apportati da Novitec includono indicatori direzionali color fumo e cerchi custom Novitec NF10 sviluppati in collaborazione con Vossen.

Questi sono realizzati su misura per la Ferrari 488 Pista e sono disponibili fino a 21” sulla parte anteriore e fino a 22” sul retro. Essi sono avvolti da pneumatici Pirelli P Zero ad altre prestazioni con dimensioni di 255/30 ZR21 e 335/25 ZR22, rispettivamente.

Novitec ha implementato, poi, un sistema di sospensioni idrauliche che hanno ridotto l’altezza di guida di circa 35 mm. Presente anche un sistema di sollevamento dell’assale anteriore che alza il frontale della vettura di Maranello di 40 mm per permettergli di attraversare senza problemi dossi, marciapiedi e altri ostacoli simili.

In conclusione, durante la fase di acquisto, i clienti possono specificare se aggiornare anche l’abitacolo aggiungendo interni in alcantara e pelle in qualsiasi colore o design.