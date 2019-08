Fiat Cronos 2020: debutta una versione più sportiva

Fiat Cronos 2020 ha un’altra proposta in listino: la nuova berlina HGT 1.8 AT6, che entra in commercio al prezzo di 78.490 real brasiliani (circa 17.600 euro). Identica nell’aspetto, soddisfa i clienti che cercano un’auto famigliare ma con carattere da sportiva. Inoltre, saranno d’ora in avanti disponibili due colorazioni fin qui inedite, Montecarlo e Silverstone Grey. Ora con sei versioni, la Fiat Cronos forza il ritiro della Precision 1.8 con cambio manuale, lasciando in circolazione esclusivamente quella con il cambio automatico a sei marce.

Fiat Cronos 2020 HGT: la dotazione di serie

La Fiat Cronos HGT viene fornita con un climatizzatore automatico e aggiunge finiture esterne ed interne esclusive. Posizionata ai vertici della gamma, ha una ricca dotazione standard: schermo digitale da 7 pollici; clima automatico; rivestimento in tessuto speciale HGT; tetto e dettagli interni neri; tappetini Fiat scuri; badge sul volante e sulla chiave.

Optional

All’esterno, si distingue per cerchi da 17″, spoiler e specchietti retrovisori neri, griglia anteriore oscurata, maniglie delle portiere in tinta con il veicolo e loghi Fiat oscurati. Tra gli optional, che costano sui 7.000 real brasiliani (circa 1.570 euro), la HGT offre: tetto bicolore; sedili in pelle; telecamera posteriore; portaoggetti laterali; Keyless Enter-N-Go; specchietto retrovisore elettrico pieghevole e luce comfort; sensore pioggia e crepuscolare; specchietto retrovisore elettrocromico.

Motore bioetanolo o benzina

Cronos HGT è equipaggiata con un motore aspirato 16V, accoppiato al cambio automatico a sei rapporti,da 139 CV (bioetanolo) e 190 Nm di coppia a 5.750 giri/min e 135 CV (benzina) e 185 Nm a 5.750 giri/min. Il consumo è di 12,3 km/l nel ciclo urbano, di 14,1 km/l nel ciclo extraurbano. Inoltre, la Fiat ha apportato leggeri modifiche nelle altre versioni della berlina Cronos. Il motore benzina 1.3 viene fornito con un anti-furto di serie. Nella entry-level la novità sono i fari con luce di posizione a LED, elemento che la Precision Cronos ha già introdotto.