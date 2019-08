Lancia Stratos Stradale: un esemplare del 1977 in vendita nel Regno Unito

La Lancia Stratos è una delle icone del Gruppo B mai esistite. Con appena 492 esemplari costruiti per la strada, l’opportunità di entrare in possesso di uno è piuttosto rara. Per fortuna Girardo & Co sta proponendo in vendita un esemplare di fine 1977 che fu originariamente consegnato in Austria prima di passare alla 666UK nel 2001.

La Lancia Stratos Stradale in questione dispone di specifiche originali. Quindi, abbiamo una carrozzeria dipinta in Rosso Stratos, un motore originale e dei sedili color Havana. Il design della vettura proviene dalla matita di Marcello Gandini, designer italiano che ha disegnato alcune delle auto più belle a partire dalla metà degli anni ‘60.

Lancia Stratos Stradale: un esemplare della vettura con motore Ferrari è disponibile all’acquisto

La potenza, invece, proviene dal motore V6 da 2.4 litri preso in prestito dalla Ferrari Dino. Nella versione Stradale, il powertrain sviluppa una potenza di 200 CV ed è abbinato a un cambio manuale a 5 velocità. La versione da gara, invece, propone ben 300 CV. Quest’ultima ha vinto 3 campionati di World Rally e 18 vittorie durante la sua illustre carriera.

La Lancia Stratos Stradale proposta in vendita da Girardo & Co è stata restaurata nel 2014 e inoltre nello stesso anno è stata riverniciata nello stesso originale colore Rosso Stratos. Ulteriori lavori meccanici sono stati fatti nel 2017. Purtroppo, il rivenditore non ha rivelato i km percorsi e in aggiunta il prezzo è disponibile solo su richiesta.

Come detto poco fa, la vettura è stata disegnata dal designer Marcello Gandini per Bertone e costruita dalla casa automobilistica italiana dal 1973 al 1975. L’auto venne anticipata dal prototipo Stratos Zero (Prototipo Zero), presentato durante il Salone di Torino nel 1970.

Si trattava di un progetto di autovettura sportiva a motore centrale davvero particolare per quei tempi. La versione definita aveva motore e trasmissione della Ferrari Dino 246 che la resero un’auto parecchio competitiva.