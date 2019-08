Fiat e Renault rimproverate da Latin NCAP per aver pubblicizzato Airbag che Cronos e Kwid non hanno

Il Latin NCAP, il programma di sicurezza stradale dell’America Latina e dei Caraibi, giovedì ha fatto un “rimprovero” sulla sua pagina Facebook ufficiale a Fiat e Renault. Il primo ad essere rimproverato è stato il marchio Fiat. Il motivo è una GIF pubblicata dal marchio sul sito della berlina Cronos, che illustra il funzionamento degli airbag laterali del modello, offerti solo come optional. Secondo l’agenzia di sicurezza, “questa non è l’attrezzatura airbag laterale che offre il modello”. Questo perché, mentre l’immagine mostra una sacca per la testa e il torace in caso di collisione laterale, l’attrezzatura in realtà in Cronos sarebbe un dispositivo più semplice, solo per il torace.

Latin NCAP giovedì ha fatto un “rimprovero” sulla sua pagina Facebook ufficiale a Fiat e Renault

Alla fine della pubblicazione, Latin NCAP “chiede a Fiat di rettificare la pubblicazione per fornire ai consumatori informazioni trasparenti e chiare”.Poche ore dopo, Latin NCAP ha fatto lo stesso con Kwid, ma con critiche dirette solo alle divisioni argentina e colombiana della Renault: “Sui siti Web Renault ufficiali argentini e colombiani, il modello Kwid presenta anche airbag laterali che coprono la testa e il torace, mentre le borse laterali offerte dal modello sono solo pettorali.Vale la pena notare che, sul sito web Renault do Brasil, l’immagine di riferimento utilizzata è corretta”, aggiunge l’agenzia.