Fiat continua ad espandere in Brasile la sua idea di concessionario digitale

Fiat avanza in Brasile con il suo programma di concessionari digitali, inaugurando la seconda struttura a Campinas (San Paolo). Lanciato a novembre 2018, il concetto è stato introdotto per la prima volta con Fiat Amazonas, presente nella regione di Pecaembu a San Paolo.

Oltre allo spazio fisico richiesto significativamente inferiore, le differenze principali tra un concessionario digitale e uno tradizionale sono: l’aspetto del negozio più moderno e l’esperienza del cliente poiché ha a che fare con varie forme di digitalizzazione durante la permanenza.

Fiat: il marchio torinese porta avanti il suo progetto di digitalizzazione dei concessionari

Nel momento in cui il potenziale acquirente entra nella concessionaria, non si troverà di fronte un addetto alla reception ma un totem fai-da-te dove potrà identificarsi con i dati personali e ricevere in cambio un codice QR stampato o via SMS sullo smartphone utilizzabile in altri passaggi.

Ovviamente, l’utente può chiedere in qualsiasi momento un eventuale supporto a un dipendente del concessionario. Dopo aver scelto il modello preferito, sarà possibile condurre il classico test drive per provarlo su strada.

João Paulo Toscano Filho di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha detto: “Il successo della nostra prima concessionaria digitale ha attirato l’attenzione di tutti. I rivenditori e i clienti, che hanno familiarità con il progetto più innovativo del settore, negli ultimi tempi hanno sempre elogiato il nuovo approccio. Pertanto, come pianificato, abbiamo continuato a portare avanti il progetto”. Inizialmente, Fiat prevede di aprire 20 concessionari digitali e inoltre intende portare questo concetto in altri 110 negozi già esistenti, per un totale di 130 punti vendita digitalizzati.