Jeep Renegade: l’allestimento Night Eagle arriva anche in Brasile

Jeep ha deciso di rafforzare la sua presenza in Brasile introducendo i nuovo allestimento Night Eagle disponibile per il Jeep Renegade in versione Sport con cambio automatico a 6 rapporti. Il particolare pacchetto si concentra principalmente sull’estetica rispetto alle altre versioni in quanto troviamo vari inserti neri, il tutto a 4500 R$ (circa 982 euro) che portano il prezzo del SUV compatto a 92.020 R$ (circa 20.077 euro).

Il nuovo Jeep Renegade Night Eagle è dotato di una finitura nera su cerchi in lega da 17”, tetto, stemma e altro ancora e include nell’abitacolo il sistema di infotainment UConnect con display da 7” e supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay.

Jeep Renegade Night Eagle: il marchio amplia la gamma per il Brasile con un nuovo allestimento

Oltre a questo, troviamo inserti neri su volante multifunzione, prese d’aria, altoparlanti e pomello del cambio. Fanno parte del pacchetto Night Eagle per il Jeep Gladiator anche il climatizzatore bizona, i sensori di parcheggio posteriori, ABS con EDB, doppio airbag, controllo di trazione e stabilità e così via.

Il Jeep Renegade Night Eagle nasconde sotto il cofano un motore E.torQ Evo a 4 cilindri da 1.8 litri da 135 CV e 184 nm per la versione benzina e 139 CV e 189 nm per quella diesel. Il propulsore è abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico a 6 rapporti.