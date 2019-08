Dodge Ram aggiunto al richiamo degli airbag Takata difettosi

Maracoonda Automotive, un concessionario presente nel Queensland (in Australia), ha emesso un richiamo per alcuni esemplari convertiti del Dodge Ram venduti tra il 15 luglio 2004 e il 15 luglio 2010 come parte della campagna degli airbag Takata difettosi. Proprio come visto con tutti gli altri richiami degli ultimi anni, una combinazione di alte temperature e umidità può causare il degrado dell’airbag nel tempo.

Se si verifica la condizione e il veicolo interessato viene coinvolto in un incidente, l’alloggiamento in metallo dell’airbag potrebbe esplodere o rompersi nel momento in cui si apre, proiettando frammenti di metallo in tutto l’abitacolo in questo caso dei Dodge Ram colpiti. Ciò porterebbe a gravi lesioni, anche mortali.

Dodge Ram: 25 esemplari richiamati in Australia per un problema agli airbag

Secondo Maracoonda Automotive, il richiamo coinvolge 25 esemplari del pick-up americano e in particolare i modelli 1500, 2500, 3500, 4500 e 5500, sia in versione a due che a 4 ruote motrici. In questo caso, gli airbag coinvolti sono sia del lato conducente che di quello del guidatore.

All’interno del richiamo, la società riporta: “I clienti devono contattare Maracoonda Automotive o la concessionaria Chrysler più vicina per organizzare un controllo e fissare con urgenza un appuntamento per la sostituzione degli airbag interessati”.

Gli ultimi dati ACCC mostrano che 3,2 milioni di airbag (78,9%) sono stati sostituiti durante la campagna deli richiamo Takata. Al momento sono stati riconosciuti 24 decessi e oltre 260 feriti causati dagli airbag difettosi.

Proprio in Australia, un automobilista è stato ucciso nel luglio del 2017 mentre un altro è rimasto gravemente ferito a giugno dello stesso anno. Al richiamo obbligatorio dello scorso anno, l’ACCC ha aggiunto circa 1,1 milioni di veicoli.

In base a quanto dichiarato dal governo australiano, il rischio di rottura di un airbag Takata difettoso può insorgere tra i 6 e i 25 anni dopo l’installazione all’interno di un veicolo. Tuttavia, in zone dove c’è più calore e umidità, il periodo passa a 6-9 anni dall’installazione.