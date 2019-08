Foglio rosa: la durata può essere estesa senza un nuovo certificato medico

Nel momento in cui si supera l’esame di teoria della patente B si ha diritto a ricevere il foglio rosa. Si tratta di un documento, previsto dall’articolo 122 del Codice della Strada, che permette a una persona di guidare un’auto avendo al proprio fianco un soggetto patentato da almeno 10 anni e con un’età inferiore ai 65 anni.

In questo modo, si ha la possibilità di prepararsi al meglio per l’esame pratico che permetterà di entrare in possesso della vera e propria patente, ovviamente se superato. La durata del foglio rosa è di 6 mesi.

Foglio rosa: la domanda di riporto permette di estendere facilmente la scadenza

Questo, però, ha causato vari problemi a diverse persone che hanno dovuto ripetere l’esame di teoria per via del superamento di tale termine perché, ad esempio, la Motorizzazione ha ritardato per mancanza di personale.

In merito a ciò, la Motorizzazione ha deciso di facilitare la procedura di rinnovo attraverso un provvedimento presente nella circolare n. 24583, firmata il 30 luglio dal direttore generale e che riporta il parere n. 00786/2019 del Consiglio dello Stato.

In particolare, questo afferma che è possibile prolungare la durata del foglio rosa senza farsi rilasciare un nuovo certificato medico come invece accadeva prima. La proroga può essere richiesta sia da chi non ha ancora fatto la prova pratica che da chi non ha superato l’esame pratico per una o tutte le volte previste nei 6 mesi di durata del foglio rosa.

Secondo quanto riportato, la procedura (chiamata esattamente domanda di riporto) può essere presentata presso lo stesso ufficio che ha dato il foglio rosa. Da precisare, però, che la domanda deve essere presentata non prima del giorno successivo alla scadenza ed entro il secondo mese dalla data di scadenza del vecchio foglio rosa.

È possibile presentare dopo la richiesta solo se il giorno capita di sabato o domenica. Il provvedimento avanzato dalla Motorizzazione è temporaneo in quanto il nuovo Codice della Strada prevede l’estensione della durata del documento da 6 a 12 mesi.