Auto elettriche: il Governo tedesco sblocca nuovi incentivi per l’acquisto

Il Governo tedesco ha deciso di mettere a disposizione dei nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche. Con questa nuova iniziativa, la Germania vuole promuovere la mobilità elettrica attraverso una serie di misure per abbassare il costo nell’acquisto di una nuova vettura completamente elettrica.

In particolare, gli incentivi riguardano esenzioni fiscali allargate anche per le auto elettriche aziendali e ammortamenti speciali per i veicoli full electric usati per le consegne. Parliamo tutte di misure che hanno come unico scopo quello di ampliare la percentuale di mezzi elettrici circolanti sulle strade della Germania.

Auto elettriche: la Germania mette a disposizione dei nuovi incentivi fiscali per l’acquisto di veicoli full electric

Secondo quanto riportato dagli ultimi dati di vendita, la presenza di auto elettriche è aumentata ma non è ancora abbastanza per poter parlare di un vero e proprio boom. La stessa cosa è presente anche in Italia.

Luglio 2019 si è chiuso con un aumento del 45,7% di immatricolazioni di vetture elettriche su base mensile (+103,8% su base annua) rispetto allo stesso mese del 2018. Con questo risultato, ora esse occupano lo 0,6% dell’intero mercato auto. Anche se è stato registrato questo aumento, gli esemplari di EV venduti lo scorso mese sono appena 579.

La Renault Zoe si conferma l’auto completamente elettrica più venduta in Italia con 224 esemplari consegnati a luglio 2019. Poco dopo troviamo le Smart EQ ForTwo e Nissan Leaf con, rispettivamente, 191 e 156 unità vendute. La classifica si chiude con la Tesla Model 3 (131) e la Smart EQ ForFour (83).

Nei primi 7 mesi del 2019, la EV più venduta resta la Renault Zoe con 1559 esemplari immatricolati, seguita dalle Tesla Model 3 (1092) e Smart EQ ForTwo (899).