Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le versioni Sport-Tech in offerta anche ad agosto

Continua la commercializzazione delle serie speciali Sport-Tech di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio. Anche per tutto il mese d’agosto, infatti, le versioni Sport-Tech dei due modelli della casa italiana saranno disponibili in promozione in tutte le concessionarie Alfa Romeo. Il mese di agosto è tradizionalmente un mese che fa registrare volumi di vendita ridotti in Italia ma le offerte ci sono e saranno valide sino al 31 agosto.

Vediamo, quindi, i dettagli delle offerte riservate alle due serie speciali:

Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech

Partiamo dall’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech. La serie speciale è disponibile sino a fine mese con la formula Noleggio Chiaro che prevede un anticipo di 10 mila Euro (100 Euro in più rispetto allo scorso mese di luglio) e 36 rate mensili da 299 Euro. Il noleggio prevede una percorrenza di 60 mila chilometri per tutto il periodo. Una volta terminata la fase di noleggio, il conduttore avrà il diritto di prelazione sull’acquisto del SUV che sarà disponibile a 29 mila Euro.

Da notare, inoltre, che nel canone di noleggio sono inclusi diversi bonus aggiuntivi come la copertura RCA con penale risarcitoria, la tassa di proprietà e le coperture accessorie di assistenza stradale e furto e incendio con penale risarcitoria. Il canone include anche il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria ed il servizio di riparazione danni con penale risarcitoria.

I prezzi indicati si riferiscono all’Alfa Romeo Stelvio Sport-Tech con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico ad 8 rapporti. Ricordiamo che questa versione del SUV è ordinabile anche con il più potente 2.2 turbo diesel da 190 CV abbinato alla trazione integrale Q4 e con il 2.0 turbo benzina da 200 CV abbinato alla trazione integrale Q4.

Di serie, questa versione del SUV della casa italiana, include i sensori di parcheggio, il cruise contro adattivo, il sistema multimediale Alfa Connect con display da 8.8 pollici, Radio DAB, smartphone integration con supporto Apple CarPlay / Android Auto ed i cerchi in lega sportivi a 5 razze da 19 pollici. Le colorazioni disponibili sono Rosso Alfa (di serie), Bianco Alfa o Nero Alfa (+550 Euro) e Nero Vulcano e Grigio Stromboli (+1.050 Euro).

Alfa Romeo Giulia Sport-Tech

Per tutto il mese di agosto, inoltre, sarà possibile acquistare l’Alfa Romeo Giulia Sport-Tech ad un prezzo scontato di oltre 6 mila Euro, rispetto al prezzo di listino. Sino a fine mese, infatti, la serie speciale della berlina di segmento D della casa italiana sarà disponibile al prezzo promozionale di 36.400 Euro.

Il prezzo in questione si riferisce alla versione “base” della Giulia con motore 2.2 turbo diesel da 160 CV, cambio automatico e trazione posteriore (ricordiamo che che la Giulia non è più disponibile con il cambio manuale). La berlina può eventualmente essere ordinata anche con il 2.0 turbo benzina da 200 CV abbinato alla trazione posteriore ed al cambio automatico. Alfa Romeo non ha rilasciato informazioni precise in merito ad offerte legate al noleggio. Per maggiori dettagli sulle promozioni per è, quindi, consigliabile recarsi in concessionaria.

La dotazione di serie della Giulia Sport-Tech include i sensori di parcheggio posteriori, l’Adaptive Cruise Control ed i fari Bi-Xenon 25 W oltre al sistema multimediale Alfa Connect con display da 8.8 pollici (Radio, Mp3, Aux-in, Bluetooth) e integrazione Apple Car Play ed Android Auto. Di serie, inoltre, troviamo anche i vetry privacy, il sensore pioggia ed il clima bizona. Per la Giulia Sport-Tech ci sono tre opzioni esclusive per i cerchi in lega mentre la carrozzeria è disponibile solo nelle colorazioni Rosso Alfa (di serie), Bianco Alfa o Nero Alfa (+550 Euro) e Nero Vulcano e Grigio Stromboli (+1.050 Euro).