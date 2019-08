Jeep Compass Trailhawk: prima Trail Rated prodotta in India

Otto spot rilasciati nell’ambito della strategia digitale e social media di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prima del Super Bowl di quest’anno hanno raggiunto oltre 169 milioni di visualizzazioni online. La pubblicità di Jeep, “More Than Just Words”, è stata condivisa 200mila volte su Facebook, Twitter e YouTube. Nella nuova campagna per la Jeep Compass Trailhawk presentata in India, FCA mira chiaramente a conquistare altri clienti, ponendo in risalto il lato più off-road del suv. Così come il certificato “Trail Rated”, un punto di riferimento globale attestante capacità superiori.

La classificazione, introdotta nel 2004, identifica quei veicoli Jeep degni di nota. Lo spot “Superior by Nature”, concettualizzato e creato da Leo Burnett India, attinge alla filosofia del marchio di Jeep. Rajdeepak Das, MD, India e Chief Creative Officer, Asia meridionale, afferma che il badge Trail Rated su ciascun veicolo nella gamma costituisce un ambito riconoscimento, sinonimo di performance strepitose; così TrailHawk è la migliore delle Jeep Compass attuali. I cinque criteri su cui ciascun modello viene testato con dure prove sono: trazione, guado, manovrabilità, articolazione, altezza da terra.

Jeep Compass Trailhawk: forza inarrestabile

Das afferma che l’obiettivo dell’azienda è stato quello di raffigurare la magnifica bellezza. “Che si tratti dell’asfalto di tutti i giorni – spiega -, fino alle difficili sfide con neve, sabbia, fango o roccia, Compass Trailhawk è letteralmente inarrestabile. Questo è esattamente ciò che rappresenta la nostra campagna”.

La pubblicità cattura letteralmente il significato dell’espressione “mentre l’uccello vola”: un falco emerge dall’ombra e si alza in cima a colline e radure verdi, scansionando senza sforzo l’orizzonte giustapposto alla Jeep e alla sua potenza da fuoristrada, fluida e aggraziata come un uccello in volo. “Questo prestante suv e l’uccello rapace più violento, il falco, si completano perfettamente a vicenda”, afferma Das. “Mettendo insieme queste due parti e aggiungendo lo sfondo di una colonna sonora a forte impatto emotivo, ci siamo inventati lo straordinario montaggio di due entità maestose che combaciano, muovendosi per muoversi”.

Movenze da rapace

Rahul Pansare, CMO, FCA India sottolinea che Trailhawk ha l’anima del rapace più violento ed è una metafora adatta per come si muove il suv. Per inciso, la musica ha accompagnato molte delle campagne di FCA e “Summer of Jeep” del 2018 ha richiesto il marchio pop rock americano, OneRepublic, per evidenziare la partnership con Apple Music e CarPlay. La poesia visiva nel nuovo spot di FCA è concepita per entrare in relazione con un target attivo e avventuroso, poiché il marchio crede che la pubblicità si sia evoluta per essere molto più protesa verso il pubblico e meno su dispositivi o canali tecnologici specifici.

Gli esperti sottolineano che il posizionamento del marchio è immutato. Subbu Turimella, vicepresidente senior di Publicis Sapient, dichiara che FCA ha avuto il primo vantaggio competitivo introducendo suv accessibili sul mercato indiano. Kevin Flynn, Presidente e Amministratore Delegato, FCA India, che Jeep Trailhawk è il primo suv Trail Rated prodotto in India. “Mentre FCA costruisce Jeep Compass nella media dei 4×4, il Trailhawk che è posizionato proprio ai vertici per le sue superiori capacità”, asserisce.

Test per oltre 4 km

La variante Trailhawk – rivela Flynn – è stata ampiamente testata per oltre 4 milioni di km su vari terreni e condizioni meteorologiche insieme a diversi carburanti. “Il Trailhawk offre reali capacità ed esclusività per i nostri clienti indiani”, aggiunge. Jeep Compass è la migliore notizia per FCA India da parecchio tempo. La compagnia esiste da decenni e, nel suo periodo precedente come Fiat, ebbe brevi successi con Uno e Palio. Fu solo dopo l’acquisizione di Chrysler che il marchio Jeep è diventata la maggiore forza trainante. L’India è tra le località produttive selezionate per Jeep Compass, dove la sua versione con la guida a destra viene spedita a numerosi mercati in tutto il mondo.