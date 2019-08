Ferrari 458 Italia: Ferrada mostra un esemplare con livrea militare | Video

La Ferrari 458 Italia è stata proposta sul mercato in diverse colorazioni fra cui gialla, nera, argento e così via. L’esemplare che vi proponiamo in questo articolo, però, dispone di un rivestimento camuffato in stile militare.

Anche se potrebbe non piacere a tutti, tale livrea ha reso la sportiva di Maranello davvero speciale e particolare. Il design della 458 Italia in questione si completa con vari inserti gialli su minigonne laterali, pinze freno e spoiler anteriore, oltre alla bandiera italiana sulle calotte degli specchietti laterali e al grosso alettone montato sul retro che la fa sembrare una vera auto da corsa.

Ferrari 458 Italia: uno speciale modello realizzato da Ferrada per mostrare i nuovi cerchi

Il look di questa Ferrari 458 Italia è caratterizzato anche dei cerchi neri Ferrada USF-03 con dimensioni di 9×21” davanti e 12×21” sulla parte posteriore. Il produttore sta offrendo questo set nelle dimensioni di 19, 20, 21, 22 e 24” e in una vasta gamma di colori a partire da 1800 dollari.

Per dimostrare che la supercar del cavallino rampante è ancora in grado di far tremare gli altri veicoli, Ferrada ha pubblicato su YouTube un video che vede protagonista la vettura scatenarsi per le strade di Las Vegas. Potete vedere il video ufficiale alla fine dell’articolo.

Vi ricordiamo che la Ferrari 458 è stata costruita dal 2009 al 2015 e proposta sul mercato anche in altre varianti quali Spider, Speciale e Speciale Aperta. La presentazione ufficiale avvenne al Salone di Francoforte del 2009, anche se è stata esposta in anteprima sul Web il 28 luglio dello stesso anno.

Sotto il cofano troviamo un motore V8 da 4.5 litri da cui proviene il nome della vettura (cilindrata + numero dei cilindri del propulsore). Il powertrain è stato montato in posizione posteriore-centrale, è abbinato a un cambio elettroidraulico a doppia frizione a 7 velocità e sviluppa una potenza di 570 CV a 9000 giri/min e 540 nm di coppia massima a 6000 giri/min.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 3,4 secondi mentre la velocità massima raggiunta è pari a 325 km/h. L’auto è sviluppata su un telaio in lega d’alluminio realizzato con tecnologie di derivazione aerospaziale e sospensioni anteriori. Presente anche un’unica centralina Magneti Marelli.