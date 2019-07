Sebastian Vettel: “In Germania chiamati a una gara molto migliore”

A ridosso del GP di Germania, tutte le pressioni sono su Sebastian Vettel, finora apparso nella stagione solo una sbiadita copia del campione ammirato in Red Bull e, a corrente alternata, in Ferrari.

Sebastian Vettel: “Devo fare molto meglio rispetto allo scorso anno”

“Siamo chiamati a una gara molto migliore dello scorso anno, specialmente per quel che mi riguarda (quando gettò al vento una gara dominata andando fuori pista ndr)… Quindi non vedo l’ora di scendere in pista ad Hockenheim”, esordisce ai microfoni Sebastian Vettel. La pista si profila insidiosa: “Il tracciato sembra piuttosto semplice a una prima occhiata. Però, specialmente l’ultima parte, è tanto bella quanto tecnica, in particolare il Motodrom. Lì si trovano tantissimi tifosi e ci sono i punti più insidiosi del circuito.

Detto questo, anche la curva 1 è impegnativa, direi una delle più complesse del tracciato, perché è molto veloce e finisce prima ancora di rendersene conto. Va affrontata alla perfezione ed è importante sentirsi a proprio agio con la vettura per iniziare ad accelerare il prima possibile così da massimizzare la velocità per i settori successivi della pista”

Charles Leclerc: “Concentriamoci sul passo gara”

In ben altre condizioni arriva Charles Leclerc, smagliante durante il Gran Premio di Silverstone, dove ha ingaggiato uno spettacolare duello con Max Verstappen: “Sono contento di gareggiare a Hockenheim. Nel corso degli ultimi weekend di gara insieme alla squadra abbiamo sempre fatto un buon lavoro in qualifica. Ora ci dobbiamo concentrare maggiormente sul passo gara perché è questo l’aspetto nel quale abbiamo faticato ultimamente”, ammette il pilota monegasco.

Le prove libere di venerdì daranno primi responsi, con tutte le incognite del caso sulle condizioni meteo che potrebbero differire completamente in gara, per cui si ipotizza calo termico e pioggia.

“Per quanto riguarda il tracciato – ha concluso Leclerc -, è un bel mix di curve una diversa dall’altra e di rettilinei veloci. Quella di Silverstone è stata una gara molto divertente da vivere in abitacolo, speriamo di poterci ripetere anche in Germania e di essere in condizione di lottare per la vittoria”.

Mattia Binotto: “E’ la gara di Vettel”

A Hockenheim si può e si deve fare molto meglio, con le stesse risorse. Mattia Binotto dichiara: “Per questa gara non sono previste novità particolari ma dall’analisi del GP di Silverstone abbiamo tratto utili informazioni per conoscere meglio la vettura”.

L’auspicio del Team Principal è che in questa gara Seb possa riscattarsi: “Il Gran Premio di Germania per noi è prima di tutto la gara di casa di Sebastian Vettel. Per questo teniamo particolarmente a ben figurare ad Hockenheim, soprattutto dopo che l’anno scorso ci è sfuggita l’opportunità di concludere bene un fine settimana nel quale le nostre prestazioni erano state di livello”.

