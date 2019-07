Verstappen perdona Leclerc: “Non lo ha fatto apposta”

In occasione della conferenza stampa post-Silverstone ha parlato anche Max Verstappen, giunto al quinto posto dopo un avvincente testa a testa con Charles Leclerc e uno sfortunato incidente. Ecco le sue dichiarazioni.

Red Bull, Max Verstappen scusa Sebastian Vettel per l’incidente: “Non lo ha fatto apposta”

Vettel. “Alla fine non fa differenza se sei un campione o no. Abbiamo già parlato, si è scusato. Alla fine cosa ci posso fare?”

Rabbia. “Deluso direi, non sono arrabbiato perché alla fine Seb non lo ha fatto apposta. Stavamo lottando duramente, probabilmente lui ha soltanto sottovalutato un pochino la direzione che avrei preso. Ha frenato un po’ troppo tardi e mi ha colpito”.

Mancato podio. “Eravamo decisamente superiori alla Ferrari in gara. Era un po’ difficile superarli ma il team ha fatto una strategia fantastica per me oggi e credo che anche sulla velocità in rettilineo eravamo abbastanza competitivi, sono contento di questo“.

Lotta con Leclerc. “È stata una battaglia dura, non volevo rischiare troppo, volevo che restasse pulita perché eravamo chiaramente più veloci. Se hai soltanto una possibilità allora dai tutto, però noi eravamo chiaramente più veloci quindi stavo soltanto cercando di trovare il momento giusto”.

Pierre Gasly

Il transalpino ha sfoderato una performance degna del proprio nome, rimanendo lungamente francobollato a Verstappen, sfruttando l’incidente dell’olandese per chiudere in quarta posizione. “E’ stata una gara divertente, con alcune battaglie con le Ferrari. Sono felice di aver raccolto il mio miglior risultato stagionale. Il podio non era lontano, ma abbiamo fatto un grosso passo avanti ed è positivo. Qua abbiamo avuto la velocità, abbiamo fatto molti cambiamenti e c’è ancora spazio per migliorare. Avere questo tipo di domeniche con continuità sarebbe fantastico. Ho lavorato duro con i ragazzi per prendere la giusta direzione, ora serve limare i dettagli per fare l’ultimo passo avanti“.