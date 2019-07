Jeep Wrangler: un esemplare pesantemente modificato immortalato in foto

Quando vengono postate sul Web delle foto spia, queste spesso ritraggono dei prototipi pesantemente camuffati di un veicolo vicinissimo alla produzione e all’arrivo sul mercato. In questo articolo, però, vi proponiamo alcuni scatti di un mulo di prova della Jeep Wrangler 2019 che non è né camuffata e né un’auto di serie.

Il veicolo presenta diverse modifiche che ci fanno pensare a una one-off pronta al debutto in occasione del SEMA Show di quest’autunno. La prima modifica visibile riguarda la gabbia e la rimozione di qualsiasi elemento di protezione per i passeggeri.

Jeep Wrangler: avvistato in foto uno dei prossimi concept

Il parabrezza è praticamente inesistente anziché piegato in giù e riposto sopra il cofano. Sia la portiera del guidatore che quella del passeggero è stata sostituita con dei tubi. I sedili posteriori sono stati rimossi a favore di un roll-bar, quindi c’è spazio solo per due persone.

Sempre dagli scatti spia notiamo anche i sedili Sparco. I parafanghi di questa particolare Jeep Wrangler sono stati sollevati per offrire spazio extra agli enormi pneumatici all-terrain montati su cerchi beadlock.

La modifica più interessante presente su questa one-off, però, è il set di sospensioni. Sulla parte posteriore, gli ammortizzatori e le molle del modello originale sono stati sostituiti con coilover King Off-road. Tale implementazione dovrebbe consentire di percorrere dei percorsi estremi senza troppi problemi.

Naturalmente, tutte queste modifiche (come l’assenza di un parabrezza) non consentono di creare un veicolo di produzione per questioni di sicurezza. Supponiamo, quindi, che questa speciale Jeep Wrangler potremmo vederla al prossimo SEMA Show oppure all’Easter Jeep Safari visto che sembra quasi ultimata.

Vi ricordiamo che, all’edizione 2018 dell’evento di Las Vegas, la casa automobilistica americana ha portato 4 concept davvero interessanti: Jeepster, Nacho Jeep, Sandstorm e Wagoneer Roadtrip. I primi 3 sono basati sulla Wrangler mentre il quarto omaggia il leggendario Jeep Wagoneer.

All’Easter Jeep Safari 2019 di Moab, invece, il marchio di FCA ha esposto ben 6 concept chiamati Five-Quarter, J6, Wayout, Flatbill, JT Scrambler e Gladiator Gravity.