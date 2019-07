Ferrari 599 GTB: si difende ancora bene grazie al suo V12 aspirato | Video

La Ferrari 599 GTB è stata presentata ufficialmente dalla casa automobilistica modenese nel 2006 come sostituita della 575M Maranello. Nonostante siano passati 13 anni, sembra una vettura ancora incredibile.

Prodotta per 6 anni consecutivi, la supercar del cavallino rampante nasconde sotto il cofano un motore V12 aspirato da 6 litri con potenza di 620 CV e 608 nm di coppia massima.

Ferrari 599 GTB: un esemplare del 2008 mette alla prova la sua efficienza

Qualche mese fa, la proprietaria di uno splendido esemplare nero l’ha portato presso il Johnny Bohmer Proving Grounds per vedere di cosa era capace di fare. Questo particolare test di velocità è stato condotto lungo una pista di 4,3 km.

Nella prova, la Ferrari 599 GTB è riuscita a raggiungere una velocità massima di 325,330 km/h. Durante la presentazione ufficiale della vettura, Ferrari disse che la supercar avrebbe raggiunto i 330 km/h di velocità max, quindi ci siamo assolutamente.

Durante il test, inoltre, si vede che il veicolo rallenta una volta superato il limite di 322 km/h, quindi avrebbe potuto arrivare a 330 km/h se ci fosse stato più spazio a disposizione. Bisogna considerare, poi, che questo esemplare ha 11 anni.

Vi ricordiamo che la Ferrari 599 GTB Fiorano (GTB sta per Gran Turismo Berlinetta mentre Fiorano è stato messo per omaggiare il paese in cui si trova il circuito di Fiorano sul quale Maranello sviluppa le sue supercar) è stata realizzata dalla casa modenese con la collaborazione di Pininfarina.

Al momento dell’arrivo sul mercato, era la V12 stradale più potente mai costruita dalla società italiana dopo la Enzo. Il suo propulsore a 12 cilindri disposti a V gli permetteva di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Sul mercato, la supercar di Maranello si scontrava con la Lamborghini Murciélago e la Aston Martin DBS V12.