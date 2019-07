Enel X: servono più investimenti nella mobilità elettrica secondo Venturini

Nelle scorse ore, Enel X ha presentato le strategie per quanto riguarda il settore delle auto elettriche durante un’intervista con la Repubblica che ha coinvolto l’amministratore delegato Francesco Venturini. Egli ha detto: “Quello che dobbiamo cercare di fare è portarci dietro tutta l’industria italiana e supportare questo grande cambiamento che necessita di grandi investimenti”.

L’AD dell’azienda ha continuato dicendo: “In Italia abbiamo una forte tradizione nella componentistica, quello che emerge è che sono gran parte aziende medio-piccole. Una grande peculiarità molto italiana è che queste piccole e medie aziende hanno difficoltà ad aggregarsi. Quindi quando c’è in corso una battaglia sull’automobile che è una battaglia mondiale, ci si ritrova con le aziende che hanno difficoltà ad uscire dai confini nazionali”.

Enel X: l’AD sostiene che bisogna investire di più sulla E-mobility

Il CEO di Enel X prosegue sostenendo: “Però, l’Italia da sola ha oggi 30mila vetture elettriche, se prendiamo invece l’Europa in quanto tale circolano già sul nostro mercato quasi un milione e centomila auto elettriche, che si paragonano con il milione e centomila elettriche che circolano negli Stati Uniti. I numeri sono molto comparabili”.

Concludendo l’intervista con la Repubblica, Francesco Venturini ha affermato: “Se si guarda ai numeri che abbiamo adesso nel mondo è abbastanza evidente che esistono tre grandi blocchi: uno americano, uno europeo e uno cinese. Io non penso che l’Italia debba andare a cercare di battagliare da sola contro grandi blocchi economici ma deve piuttosto unirsi con il resto dei players europei e cercare di difendere quella che è la nostra posizione sul mercato l’automobile mondiale. L’Europa sta investendo sull’elettrico, in particolare il nord Europa, la Fiat gruppo FCA ha annunciato grandi piani di investimento, in particolare c’è stata la posa della prima pietra simbolica della nuova catena di montaggio per la 500 elettrica, quindi sappiamo che tutta l’industria sta andando verso una precisa direzione”.