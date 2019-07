Antonio Giovinazzi, soddisfatto Vasseur: “Vicino a Raikkonen”

Al quotidiano finlandese Ilta Sanomat, il Team Principal Alfa Romeo Racing Frederic Vasseur approva i progressi compiuti nelle ultime settimane dal driver pugliese Antonio Giovinazzi, evidenziando come il pilota nostrano abbia sempre più avvicinato il ben più esperto compagno di scuderia, Kimi Raikkonen. Nonostante un avvio stagionale non andato come previsto (appena un punto in classifica), il pilota italiano non si lascia influenzare da stampa e tifosi. Il risultato sono prestazioni in continuo miglioramento, soprattutto nelle qualifiche.

Alfa Romeo Racing, Vasseur: soddisfatto di Antonio Giovinazzi

“Antonio [Giovinazzi.ndr] si è parecchio avvicinato a Kimi [Raikkonen.ndr] nelle ultime settimane, soprattutto dalla Francia in poi”, ha affermato Frederic Vasseur, team principal di Alfa Romeo Racing. “La ritengo una cosa ottima, visto che la squadra ha bisogno di due piloti molto forti per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Sul circuito di Silverstone, in terra inglese, Giovinazzi aveva conquistato una posizione nella griglia migliore rispetto ai Raikkonen. Ma dopo una lenta partenza, ha concluso anticipatamente il GP, finendo impantanato nella sabbia durante il giro numero 19.

Testa a Hockenheim

“È sempre deludente non finire la gara – ha affermato Giovinazzi nella conferenza stampa post-gara –. Qualcosa è andato storto con la monoposto e mi ha sono ritrovato sulla ghiaia, investigheremo sull’accaduto. È una circostanza sfortunata, ma a volte le cose non vanno come vorresti. Mi trovato vicino a Kimi e avevamo strategie simili, quindi avrei potuto confermarmi ancora in zona punti, ne sono certo, e sarebbe stata una bella soddisfazione confermarmi in top-10 dopo Spielberg”.

Ma se a livello personale il bilancio non è positivo, secondo Giovinazzi le performance di team possono considerarsi positive: “Possiamo comunque essere soddisfatti delle nostre prestazioni la squadra ha comunque conquistato dei punti facendo un altro passo avanti in classifica. Le posizioni a metà schieramento sono alla nostra portata, dobbiamo solo continuare a lavorare al massimo per mantenere lo status che abbiamo ora”. Il pensiero corre ora a Hockenheim del prossimo week-end.