“Raikkonen avrebbe potuto ottenere di più se avesse lavorato di più”, afferma Nico Rosberg

Nico Rosberg crede che Kimi Raikkonen avrebbe potuto ottenere molto di più nella sua carriera di pilota di Formula 1 seci avesse provato un po’ di più. “L’Uomo venuto dal ghiaccio” è uno dei piloti più veloci sulla griglia, ma il suo atteggiamento rilassato sembra essergli costato più di un successo secondo il campione del mondo 2016. “Devo dire che Kimi Raikkonen avrebbe potuto ottenere di più nel corso della sua lunga carriera se avesse lavorato di più”, ha detto Rosberg a Ilta Sanomat. “D’altra parte, lui è così. Non c’è un modo giusto o sbagliato di interpretare questo mestiere. Nessuno può dire che qualcuno debba lavorare come un matto per poter fare bene. Fa ciò che vuole e ciò che è buono per lui. Devi apprezzarlo.”

Ecco il pensiero di Nico Rosberg su Kimi Raikkonen

“Questo ovviamente non è il modo in cui mi sono avvicinato a questo sport”, ha insistito Rosberg. “Per me era importante lavorare più che potevo.Sembra che Raikkonen sia semplicemente innamorato della velocità e delle corse e anche se non è sempre ovvio, credo che il finlandese lavori duro dietro le quinte perché vuole battere quante più persone possibile,” ha concluso Nico Rosberg dopo il Gran Premio di Formula 1 di Gran Bretagna.