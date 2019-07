Dodge Challenger 2019 è stata scelta dalla Florida Highway Patrol

L’agenzia governativa Florida Highway Patrol ha deciso di aggiungere una nuova vettura di pattuglia. Si tratta di una Dodge Challenger 2019. Dunque, i residenti della Florida dovranno tenere d’occhio questo nuovo veicolo per evitare problemi.

Purtroppo, i dettagli sull’auto sono abbastanza scarsi. A parte i colori tradizionali della FHP, pare che la Dodge Challenger sia la versione R/T. Questo dettaglio viene confermato da un tweet postato da FHP Troop G di Jacksonville che riporta la presenza di un motore Hemi V8 da 5.7 litri da 372 CV sotto il cofano.

Altre caratteristiche presenti su questo modello includono delle telecamere HD a 360° di Panasonic e un “nuovo pacchetto di illuminazione” che potrebbe riferirsi alle tradizionali luci rosse e blu della polizia, anche se nella foto non ci sono.

Lo stesso messaggio pubblicato su Twitter riporta che la Florida Highway Patrol prende seriamente la guida spericolata e che tutti i residenti della Florida dovranno rallentare, allacciarsi la cintura e stare più attenti durante la guida.

Anche se la Dodge Challenger 2019 di FHP è indubbiamente una vettura interessante e nuova, la polizia austriaca va in giro con una Porsche 911, quella giapponese con una Nissan GT-R mentre in Italia abbiamo varie Jeep Wrangler e Renegade, una Lamborghini Huracán e una Ferrari 458 Spider.

Per chi non lo sapesse, la Florida Highway Patrol è una divisione del Dipartimento della sicurezza stradale e dei veicoli a motore della Florida ed è l’agenzia principale che si occupa di indagare sugli incidenti stradali.

Vi ricordiamo che sul model year 2019 della Dodge Challenger R/T troviamo un assetto modificato con ammortizzatori Bilstein ed è possibile abbinare anche il pacchetto Performance Plus che offre dei cerchi con canale da 9,5”, degli pneumatici Pirelli P-Zero 275/40 e un differenziale autobloccante.

Troop G’s newest edition!

2019 FHP Dodge Challenger.

New lighting package, Panasonic 360 degree HD cameras, 5.7 HP Hemi, traditional FHP paint scheme, & more. As you can see, we take aggressive driving seriously! Please slow down, buckle up, reduce distractions. We are watching. pic.twitter.com/3px9WIKCB1

— FHPJacksonville (@FHPJacksonville) July 9, 2019