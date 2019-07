Fiat 500L: la produzione a Kragujevac si interrompe la prossima settimana?

La produzione della Fiat 500L potrebbe terminare nel corso della prossima settimana, ha detto all’agenzia “Beta” il sindacato indipendente di FCA Serbia. Questo significa che i dipendenti potranno essere costretti alle ferie retribuite fino all’inizio delle vacanze estive che sono previste dal 29 luglio al 19 agosto. Il sindacato sostiene che le informazioni sulle date delle vacanze sono ufficialmente confermate, mentre “non è ufficiale” il congedo retribuito durante la prossima settimana e per ora “se ne sta parlando solamente”.

Le ferie estive per la produzione di Fiat 500L potrebbero venire anticipate

Il presidente del sindacato indipendente della Serbia FCA, Zoran Markovic, ha affermato che i lavoratori lavoreranno sicuramente lunedì e martedì e che la produzione di autoveicoli sarà di 208 pezzi in ​​ciascuno dei due turni, ovvero un totale di 416 Fiat 500L. Ha aggiunto che, sulla base di alcune voci di corridoio, c’è la possibilità che i dipendenti dalla settimana prossima saranno mandati in ferie retribuite fino all’inizio delle vacanze estive, il 29 luglio. Markovic ha ricordato che il governo serbo ha approvato la possibilità di ulteriori ferie retribuite per FCA per quest’anno, per un totale di 132 giorni. Pertanto, il numero di ferie retribuite è stato aumentato di altri 87 giorni, oltre alla legge che ne concede 45 all’anno. Lo stesso sostiene che un certo numero di lavoratori probabilmente useranno questi giorni per fare dei lavori stagionali.