Lancia: il video What a Wonderful Word dedicato alla Fondazione Veronesi

Lancia ha pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale il nuovo video What a Wonderful Word, anticipato da alcuni teaser postati negli scorsi giorni sia su Instagram che su Facebook.

Si tratta di un progetto sviluppato in collaborazione con la Fondazione Veronesi e la Pink Ambassador, un’associazione composta da donne che hanno combattuto con coraggio e che raccontano la propria esperienza usando parole emozionanti.

Lancia: le belle parole ci permettono di andare avanti durante una battaglia

Lancia ha deciso di trasformare tutte le belle parole pubblicate dai suoi follower in un video per la Fondazione Veronesi, contribuendo così alla continuazione della ricerca. Bellissima, fantastica, unica e stupenda sono solo alcune delle belle parole che ogni giorno gli utenti dedicano a Lancia sui suoi social.

Nello stesso filmato viene mostrata anche una clessidra in cui la sabbia non scorre: questo rappresenta il tempo donato alla ricerca e al suo inestimabile valore. Verso la parte finale del video What a Wonderful Word di Lancia ci sono anche alcuni dei ricercatori della Fondazione Veronesi che ricevono in regalo proprio questa clessidra con scritto tutte le parole più belle dette dai follower della casa automobilistica italiana.

Questa clip è solo una riconferma del sostegno dato da Lancia alla fondazione e va a sancire il suo interesse verso la ricerca e la prevenzione dopo aver partecipato già alle edizioni 2017 e 2018 della Pink Parade.