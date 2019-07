Censuswide: i videogiocatori sarebbero più spericolati alla guida

Un’analisi condotta da Censuswide per conto di Carwow ha rivelato che una buona fetta dei 1250 automobilisti esaminati sopravvaluta le proprie capacità alla guida e replica nella vita reale la guida fatta in un gioco.

Secondo lo studio, il 26% degli intervistati ha ricevuto almeno una volta una multa per eccesso di velocità rispetto a chi non ha mai giocato a titoli del genere (esattamente il 17%). Censuswide rivela che, la media degli incidenti dei videogiocatori sarebbe di 1.3 contro 0.6 delle persone che non giocano.

Censuswide: il 26% degli automobilisti intervistati ha ricevuto almeno una multa

Oltre a questo, la valutazione delle proprie capacità alla guida sarebbe di 8.7 su 10 rispetto a 7.84 su 10 di tutti gli automobilisti intervistati. 1 automobilista su 5 si sarebbe comportato alla guida come se stesse giocando.

La ricerca condotta per conto di Carwow riporta, poi, che il 59% degli automobilisti ritiene che i videogiochi sarebbero ben lontani nel riprodurre la guida reale mentre il 55% vorrebbe trovare più attenzione sui pericoli che possono essere incontrati su strada.

Neil Greig, Director of Policy and Research di RoadSmart, ha detto: “Molti giovani sopravvalutano le loro abilità perché soffrono di un mix letale di spavalderia e inesperienza. Chi pensa che la guida virtuale possa sostituire quella reale finirà in tribunale o in ospedale”.

Oltre alla ricerca fatta da Censuswide, in passato ne sono state fatte altre. Ad esempio, nel 2015 l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha riportato che i guidatori inesperti che giocano si concentrano principalmente su quello che c’è davanti, ignorando la segnaletica stradale.

Ancora prima, nel 2010, l’Università di Rochester ha riportato che i videogiocatori avrebbero una velocità di reazione a un evento migliore rispetto ad altri. È il caso, ad esempio, di Sadiq Rahman che, alla guida della sua BMW in autostrada, riuscì a riprendere il controllo controsterzando con naturalezza in seguito all’aquaplaning. È stata una reazione d’istinto dovuti ai 3 anni di simulatore.