Show room Maserati di Udine: cambia gestore

Cambia gestione lo show room Maserati di Tavagnacco (UD) in via Nazionale 27: da Autostar a Gruppo Ferri. Lo scorso 1° luglio le due concessionarie d’auto hanno sottoscritto l’intesa che garantirà al marchio modenese una presenza costante sul territorio e servizi pre e post vendita all’avanguardia. Creato il service nel 2017, Autostar affiancherà il partner nelle fasi iniziali.

Lo show room Maserati passa di mano

“Sono molto soddisfatto di questo accordo tra due gruppi storici del territorio friulano che da un lato ci permetterà di concentrarci sulla crescita e sullo sviluppo della partnership che stiamo costruendo con Autotorino e, dall’altro, ci consente di consegnare un brand di successo come Maserati nelle mani di uno storico dealer del territorio come il Gruppo Ferri”, afferma il presidente di Autostar Arrigo Bonutto. “Nel periodo iniziale continueremo a supportare il Gruppo Ferri nella gestione del service in modo tale che il passaggio di testimone sia il più agevole possibile, sia per la casa madre che per il dealer, ma soprattutto per i clienti”.

Aggiunge il presidente del Gruppo Ferri, Giorgio Sina: “Questa scelta nasce da reciproca stima. Siamo consapevoli del valore aggiunto che queste operazioni portano, così come degli importanti risultati che si possono ottenere puntando sull’alta qualità dei servizi pre e post vendita. È un onore accogliere Maserati nel nostro portafoglio, un marchio iconico, emblema del più prestigioso made in Italy e della continua ricerca dell’eccellenza, valori che ci guidano e nei quali ci riconosciamo”.

“Ci impegniamo in questa nuova sfida – ha proseguito Sina – con grande entusiasmo, puntando sull’approccio che da sempre ci contraddistingue e che si traduce in attenzione per le necessità del cliente, innovazione nell’approccio alla vendita e assoluta professionalità. Ringraziamo Autostar per il lavoro svolto finora, certi di dare continuità e rinnovato valore a Maserati in Friuli, per un percorso di crescita comune”.

Autostar e Gruppo Ferri raggiungono l’intesa

Autostar nasce nel 1981 a Udine dalla volontà di Arrigo Bonutto, attuale Presidente, di costruire una realtà innovativa in cui il cliente sia seguito a 360°. Il Gruppo è oggi uno dei principali operatori italiani nel settore automotive per volume d’affari, espansione territoriale ed investimenti. Le 12 sedi, e gli oltre 400 collaboratori presenti negli showroom, sono un punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia e in Veneto Orientale per l’acquisto di veicoli a marchio Mercedes-Benz, AMG, Mercedes-Benz Veicoli Commerciali, smart, BMW, BMW i, MINI e BMW Motorrad.

Il Gruppo Ferri nasce a Tavagnacco nel 1991 dall’iniziativa dell’attuale presidente Giorgio Sina. Da Spilimbergo, rileva la più vecchia concessionaria Lancia d’Italia: una scelta d’impresa da subito focalizzata sull’innovazione della vendita e del servizio di assistenza. Senza mai perdere di vista la qualità ed il servizio ai Clienti, il Gruppo Ferri arricchisce la propria offerta rappresentando commercialmente e fornendo assistenza tecnica anche per Subaru, Hyundai, Kia, Ssangyong e la Mitsubishi nella provincia di Udine. Negli anni successivi seguono Renault, Dacia, Volvo e Abarth anche nelle province di Trieste, Gorizia, e Treviso.